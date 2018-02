"Corsa della Bora": un video per celebrare un'edizione di successo "riscaldata" dallo scirocco (VIDEO)

Il primo evento di trail running della regione, il primo appuntamento di trail invernale di tutta Europa ed uno degli "eventi trail” più frequentati a livello nazionale

Di seguito il video promozionale realizzato in occasione della Corsa della Bora, il primo evento di trail running della regione, il primo appuntamento di trail invernale di tutta Europa ed uno degli "eventi trail” più frequentati a livello nazionale. Ci sono delle immagini di tutta la provincia di Trieste, dalla Val Rosandra alla Corsa dei Barbari, girate anche con il drone. La gara si è svolta il 6 gennaio, oltre 950 atleti hanno tagliato il traguardo. Per ironia della sorte, mentre in questi giorni la Bora si fa sentire, quel giorno c’era un caldo scirocco.