Giro d'Italia 2018, Fedriga: «Scalata dura ma impareggiabile sfondo delle nostre montagne» (FOTO)

Prima tappa del Giro d'Italia in Fvg oggi, 19 maggio con partenza da San Vito al Tagliamento e arrivo in Monte Zoncolan.

Alla partenza 166 corridori , presenti centinaia di giornalisti e media stranieri. A presidiare l'arrivo 350 volontari della Protezione civile impegnati nel cordone di sicurezza, più altre centinaia presenti lungo il percorso. In supporto anche gli Alpini della Julia.

Sul posto tra gli altri il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vicepresidente con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi.

«Scalata dura ma di grande impatto scenografico - commenta Fedriga in un post su Facebook -: le nostre montagne protagoniste e sfondo impareggiabile per una delle più grandi manifestazioni sportive del nostro paese. Un grazie a tutta la struttura organizzativa capitanata da Enzo Cainero e ai fantastici volontari della Protezione Civile».

Domani, domenica 20 maggio, seconda tappa della regione con partenza da Tolmezzo e arrivo a Sappada.







