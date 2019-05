GS San Giacomo presente alla 100 km del Passatore

Presente anche il GS San Giacomo alla 100km del Passatore il 25-26 maggio 2019. Si tratta di una gara podistica internazionale che dal 1973 attraversa l’Appennino tosco-romagnolo da Firenze a Faenza. Sono stati ben 3500 i partecipanti che "con tanti sacrifici si sono cimentati lungo tutto il percorso partendo dalla Toscana per arrivare in Emilia Romagna, giorno e notte senza mai fermarsi". Scrive il Gruppo Sportivo in una nota stampa.

"Da Trieste sono partiti fiduciosi e tutti sono riusciti a portare a termine la gara entro il tempo limite di 20 ore! Una corsa su strada lunga 100 chilometri che ha lasciato ad ogni atleta qualcosa di veramente emozionante".

Da Trieste hanno partecipato alla gara: Dora Bandel (GS San Giacomo), Susanna Cociancich (San Giacomo), Livia Bardella (Podistica Fiamma Trieste), Lo Cascio Dorotea (A.La Sbarra Roma), Cudicio Maurizio (GS San Giacomo), Stefano Spedicati (Evinrude TS).