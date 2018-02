Hockey: l’Edera Trieste under 18 parteciperà alla Sparta Cup

Anche quest’anno ci sarà una formazione giovanile italiana alla Sparta Cup, manifestazione spagnola riconosciuta come la miglior competizione giovanile europea per club. L’under 18 dell’Edera Trieste, come dichiara Hockey In Line Italia, scenderà in campo dal 28 marzo al 1° aprile 2018 a Igualada, in Spagna, per il torneo organizzato da Carles Benito.

Così dichiara Roberto Florean (Edera Trieste): «Durante le vacanze di Pasqua, come da tradizione, chiudo la mia stagione sciistica divertendomi come un bambino sulle piste del Sellaronda nel bel mezzo delle Dolomiti. Confesso che non andarci quest’anno mi dispiace ma l’idea di portare i miei ragazzi alla Sparta Cup è veramente molto stuzzicante. Sappiamo bene che pagheremo dazio per la giovane età dei nostri atleti ma poco importa».

Secondo Florean «l’ideazione di un progetto è di per se un momento molto appagante: trovare la “Casa Rural” più adatta al prezzo più giusto, ottenere i pulmini con una piccola sponsorizzazione, ideare una lotteria per raccogliere i fondi necessari onde permettere a tutti di partecipare con un contributo spese non discriminatorio è già un grande successo».

«Dal punto di vista sportivo - conclude l'allenatore - posso dire che regaleremo ai nostri ragazzi una nuova avventura, la possibilità di confrontarsi con scuole hockeistiche diverse, di stringere nuove amicizie, di parlare e/o interpretare lingue nuove. Non partiamo per vincere, non torneremo delusi se il campo non ci darà ragione. Un’avventura dev’essere e una bella avventura sarà».