Mezza maratona: il Gruppo Sportivo San Giacomo ai campionati mondiali di Valencia

Sabato 24 Marzo a Valencia si disputeranno i campionati mondiali Iaaf di mezza maratona. Una nutrita spedizione del Gruppo Sportivo San Giacomo è pronta a partire verso la Spagna; saranno in tutto in 27, tra corridori e supporter. Pur senza ambizioni di vittoria ma con la gioia di prendere parte ad un grande evento, al via saranno in 14: Maurizio Cudicio (segretario), Giuseppe Saviano (coach e motivatore), Denise Sturm, Erica Centomo, Pietro Calogero, Giulio Capuano, Fulvio Fornasari, Elisa Turolo, Marco Santulin, Tiberio Pontoni, Laura Veglia, Eugenio Meli, “Mary” Livramento Dos Santos di Capo Verde e l’ucraina Tetyana Shataylo.

Venerdì 16 Marzo, presso l’Osteria del Caffè di via delle Torri, si era tenuta la presentazione della maglia specifica che ha fatto realizzare la società di Ruggero Poli. La scritta “ITALIA” campeggia in primo piano e il logo del GS San Giacomo sempre dalla parte del cuore. Orgogliosi di rappresentare il proprio Paese per dimostrare che gli Italiani non hanno confini e che si può stare insieme in ogni parte della terra.

A Valencia, la gara potrà essere seguita in diretta streaming grazie al sodalizio oramai consolidato con l'emittente web Radio Station, che seguirà la gara dall'inizio fino alla finish line.