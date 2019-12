Tutti pazzi per le auto storiche: torna la Mitteleuropean Race

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

L’edizione 2020 della Mitteleuropean Race si svolgerà dal 29 al 31 maggio. Il save the date è stato lanciato in occasione di Auto e Moto d’epoca di Padova, la più celebre fiera italiana dedicata al mondo delle auto storiche, e ora è il momento di annunciare le più importanti novità della quinta edizione.

La prima è che le Mitteleuropean Race organizzata dal team di Adrenalinika (i triestini Maurizio De Marco, Riccardo Novacco e Susanna Serri) si svilupperà in due tappe, ma con percorsi paralleli studiati ad hoc per soddisfare sia le esigenze di chi desidera la pura competizione con il cronometro della gara di regolarità, sia per appagare chi ama gli eventi votati al turismo che così avrà più tempo per perdersi tra le peculiarità di storia e natura del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. La seconda novità è che sono allo studio diverse attività collaterali (tra cui il Galà dinner Total White del 30 maggio sera con le premiazioni dei vincitori assoluti della Mitteleuropean Race) con l’intenzione di coinvolgere la città e i turisti presenti in Piazza Unità D’Italia che in questo modo diventerà punto di riferimento non solo per la partenza e l’arrivo della carovana di auto storiche.

La terza novità, visto che la Mitteleuropean Race si fonda coerentemente su tre pilastri, quello dell’agonismo con la gara di regolarità ad altissimo livello, quello a dimensione turistica per essere strumento di marketing territoriale in Italia e nel mondo (con la partecipazione di equipaggi anche da Giappone ed Argentina), è squisitamente culturale e si lega al desiderio di promuovere le visioni mitteleuropee proposte da Trieste. Infatti la Mitteleuropean Race intende far vivere in anteprima agli iscritti della manifestazione, con la speciale Coppa Trieste Città della Scienza, alcuni contenuti e luoghi che dal 5 a 9 luglio trasformeranno il capoluogo regionale in capitale europea della scienza in occasione di ESOF (Euroscience Open Forum) 2020. La Mitteleuropean Race, co-organizzata con il Comune di Trieste, è stata sostenuta già dalla prima edizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da Promoturismo Fvg e con il supporto dii Aci Sport. Segui le news su: Facebook, Twitter, Instagram e sul sito: www.mitteleuropeanrace.it.