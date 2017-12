Nuoto paralimpico: una stagione di successi per Acquamarina Team Trieste Onlus (FOTO)

La nuova stagione sportiva per A.D.S. Acquamarina Team Trieste Onlus è iniziata nel migliore dei modi. Alla 49^ Barcolana, in occasione della 3^Barcolana Nuota, l'atleta Rosanna Brunetti dell'Acquamarina Team Trieste ONLUS, tesserata Finp ha partecipato vincendo la medaglia nella cat.M.50. È stata la premessa per un autunno "vincente" per il nostro Team che ha poi mantenuto alto il livello tecnico-sportivo con la partecipazione di una sua prestigiosa delegazione di nuotatori al Trofeo Velocità.

Una bellissima opportunità nata per divulgare la pratica dello sport dilettantistico degli Atleti con disabilità all'interno di un circuito di atleti normodotati. Il 15 ottobre si è poi svolto presso la Bocciofila Triestina il 1^ Meeting Interregionale BocceInsieme divenuto poi Internazionale grazie alla partecipazione di ben 2 Associazioni Svizzere. Mentre presso la Piscina Comunale "Bruno Bianchi" si sono svolte 2 Manifestazioni: il 26 novembre il 2^ Meeting Interregionale AcquaInsieme Sprint ed il 16 dicembre Aquabile Insieme.

Per concludere presso la Piscina Terapeutica Comunale "Acquamarina " il tradizionale AcquaInsieme Sport giunto alla sua 13^ edizione. Tutti eventi proposti dalla passione sportiva, dall' entusiasmo e dalla professionalita' dello Staff Tecnico-operativo dell' Acquamarina Team Trieste Onlus che, con il prezioso patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, del sostegno dello C.S.E.N, di Special Olympics Italia e Fvg arricchito dalla presenza della neo eletta Direttrice Provinciale Special Olympics di Trieste dott.ssa Lisa Polencic.

Importanti le collaborazioni ricevute: la Bocciofila Triestina, le Direzioni delle piscine Acquamarina e B. Bianchi e rispettive referenze Bar. L'Acquamarina Team Trieste Onlus desidera fare omaggio a tutti gli Atleti che hanno partecipato, con il giuramento dell'atleta: "Che io possa vincere, ma se non ci riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze" (Rosanna Brunetti).