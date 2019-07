Max Mandusic è oro nel salto con l’asta agli assoluti di Bressanone

È il primo titolo italiano assoluto per Max Mandusic in una finale dell’asta su due giornate e ripresa al mattino, dopo l’interruzione di ieri a 4,80.Il 21enne della Trieste Atletica rischia l’eliminazione proprio a questa quota ma riesce a salvarsi con il terzo e ultimo tentativo, poi nessun problema a 4,95 e 5,05, mentre è l’unico a superare 5,15 sempre alla prima prova e riscatta la delusione degli Europei U23 (out senza misura in qualificazione). Rimasto da solo in gara, un errore a 5,25 prima del 5,30 riuscito che dà maggiore sostanza al suo risultato vincente, quindi tre nulli a 5,42 quando ricomincia a piovere. Secondi a pari merito Eugeniu Ceban (Atl. Libertas Orvieto) e il ventenne Andrea Marin (Atl. Vicentina), quarto lo junior Ivan De Angelis (Fiamme Gialle), tutti a 5,05. Tre nulli di entrata invece per Alessandro Sinno (Aeronautica) a 4,95, valicata alla seconda prova dal capolista stagionale Luigi Robert Colella (Fiamme Gialle) che esce di scena a 5,05.