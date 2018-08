Al PalAquilinia sbarca il basket femminile made in Usa

Dopo il grande successo registrato la scorsa settimana sbarca nuovamente al PalAquilinia il basket femminile made in Usa. Nel pomeriggio di domenica 19 agosto (la palla a 2 è fissata alle ore 19, l’ingresso è libero) l’University of California affronterà l’Interclub per quella che di fatto rappresenterà la prima uscita stagionale delle rivierasche dopo 3 giorni dall’inizio della preparazione in vista del prossimo campionato di serie B che prenderà il via nel primo week end di ottobre.

In precedenza (ore 17.30) verrà svolto un clinic da parte degli allenatori della squadra americana affiancati dalle stesse giocatrici statunitensi, il tutto sarà rivolto all’annata 2005, maschile e femminile, di Interclub, Tigrotte e Barcolana.