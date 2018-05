Asd Tennistavolo Trieste Sistiana: inaugurata la nuova palestra in Largo Niccolini (FOTO)

«Finalmente abbiamo inaugurato la palestra di Largo Niccolini! Sono due anni che ci sto dietro per arrivare a questo giorno; in bocca al lupo all’Asd Tennistavolo Trieste Sistiana che qui trova la sua nuova casa». Così dichiara l'assessore al Commercio Lorenzo Giorgi a seguito dell'inaugurazione, martedì 8 maggio, della nuova palestra dell'Asd Tennistavolo Trieste Sistiana.

«È stato un onore - conclude - indossare oggi amichevolmente la maglia della società per fare qualche scambio con una delle giovani promesse».

La società nata nel 1984 attualmente ha 80 soci e si dedica in particolar modo all'attività giovanile. I loro agonisti partecipano a tornei regionali, nazionali ma anche internazionali.

In attesa della nuova palestra di Largo Niccolini gli atleti si allenavano, come la maggior parte delle società, in una palestra scolastica.

Ora grazie alla nuova sede l'Asd potrà organizzare al meglio il proprio lavoro, fornendo già a settembre alle famiglie un programma completo per tutta la stagione, grazie all'aumento delle ore settimanali a disposizione.