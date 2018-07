Pallacanestro: un ricco programma estivo per l'Interclub Muggia

La Pallacanestro Interclub Muggia anche quest’anno per la stagione estiva ha in programma una serie di iniziative legate al mondo della palla a spicchi ma non solo.

Tra gli ospiti vi faranno parte gli amici di Marostica, Padova, Vigonza, Roncaglia, ci sarà il ritorno di Udine e Varese e l’arrivo di Forlimpopoli nei tabelloni maschili, mentre in quelli femminili saranno presenti Bolzano, la stessa Varese e Cesena accompagnata da Ivana Donadel per anni bandiera dell’Interclub. Accanto a queste compagini si potrà contare sulla partecipazione di Tigrotti e Tigrotte, Futurosa, Libertas Trieste, San Vito insieme al Coselli, Azzurra, Barcolana più alcuni atleti di Treviso.

120 atleti (ma secondo qualche fonte attendibile saremo quasi a 150) si daranno battaglia durante l’arco di 24 ore, dalle 18 di venerdì alla stessa ora di sabato secondo una formula ormai collaudata che mette di fronte, nelle tre frazioni di gara, tesserati, over, under e donne. Ad aprire questa classica sarà invece la 24 ore young che impegnerà ragazzini e ragazzine delle annate 2007, 2008 e 2009 nel tardo pomeriggio di venerdì mentre la kermesse si concluderà con le annate 2005 e 2006 sabato sera poco prima delle premiazioni: la 24 ore young porta effettivamente con sé solo il nome in quanto la sua durata è in realtà di un paio di ore, ma conserva lo stesso spirito dell’evento maggiore regalando ai ragazzi tanta gioia e divertimento da vivere assieme a compagni di squadre diverse.