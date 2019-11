Pallacanestro Trieste, domani l'annuncio del nuovo sponsor

Verrà presentato domani 29 novembre alle 10.10 nella sede del colosso assicurativo Allianz di Trieste il nuovo sponsor della Pallacanestro Trieste. Il momento tanto atteso dai tifosi biancorossi sembra quindi essere finita, dopo il naufragio della trattativa con il fondo svizzero, la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione avvenuta pochi giorni fa e l'uscita di scena di Gianluca Mauro.

Ufficialmente, il nome del nuovo sponsor verrà diffuso solamente domani. Negli ultimi giorni le voci ricorrenti nell'ambiente della pallacanestro triestina - ma anche in ambienti istituzionali più o meno informati - avevano fatto emergere il nome di Costa Crociere come il nuovo possibile supporto finanziario di Cavaliero e compagni; una strada che però, a detta di alcuni addetti ai lavori, non sembrerebbe essere percorribile, lasciando il campo libero ad un nome forte.