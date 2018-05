Pallanuoto, A2 femminile: Le Orchette puntano alto e sfidano la Rn Bologna terza in classifica

Le orchette provano a guardare in alto. Domenica 13 maggio, nella settima (terzultima) giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile (girone Nord), alla “Bruno Bianchi” la Pallanuoto Trieste ospiterà la Rn Bologna. Si gioca alle ore 14.30.

La classifica non lascia spazio a interpretazioni. Si affrontano la terza (le emiliane) contro la quarta, e sono soltanto due i punti che dividono le due compagini. Si tratta di un confronto diretto in chiave qualificazione ai play-off, ma l’allenatrice della Pallanuoto Trieste Ilaria Colautti la vede in un altro modo. «Senza dubbio è una partita importante – spiega il tecnico alabardato – non per le questioni di classifica, bensì per la crescita nel nostro gruppo. Stiamo giocando bene, le ragazze hanno intrapreso la strada giusta, siamo in progresso sotto il punto di vista fisico, tecnico e tattico. Contro una squadra forte ed attrezzata come il Bologna cerchiamo soprattutto conferme. Poi vedremo quale sarà il risultato».

La Rari Nantes Bologna di Andrea Posterivo è formazione di ottima caratura. Attenzione in particolare alla centroboa Gina Bella Mataafa e al trio di tiratrici composto da Martina Verducci, Martina Budassi e la mancina Maria Giovanna Monaco (rispettivamente 31, 26 e 21 gol in campionato). «E avranno anche tanta voglia di riscatto – continua Ilaria Colautti – all’andata avevamo vinto noi dopo una dura battaglia. Per conquistare un risultato positivo dovremo provare di nuovo ad imporre la nostra freschezza natatoria. E servirà maggiore lucidità e precisione nelle situazioni di superiorità numerica».

Quale problema di formazione in casa Pallanuoto Trieste. Giorgia Zadeu non sarà del match e verrà sostituita da Matilda Tommasi. Stop anche per il portiere Gioia Krasti, al suo posto la classe 2003 Gaia Gregorutti. Mentre Aleksandra Jankovic e Giorgia Klatowski – entrambe alle prese con qualche linea di febbre – dovrebbero recuperare per domenica.

Infine, la designazione arbitrale: la sfida tra Pallanuoto Trieste e Rn Bologna sarà diretta dall’esperto fischietto Luca Bianco.

Il programma della settima giornata di ritorno della serie A2 femminile (girone Nord)

Domenica 13 maggio: Promogest Quartu – Como, Rapallo – Varese Olona, Pallanuoto Trieste – Rn Bologna (ore 14.30), Locatelli – Firenze Pallanuoto

Mercoledì 16 maggio: Padova 2001 – Css Verona