Pallanuoto, CT Campagna: «Trieste può diventare la casa della Nazionale» (VIDEO)

«Trieste può diventare la nuova casa della Nazionale di Pallanuoto maschile in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, parola del CT Alessandro Campagna. Con grande piacere, assieme all’assessore allo Sport Giorgio Rossi, siamo andati a salutare il Settebello Azzurro che si sta allenando nel nostro impianto per la partita di Europa Cup che giocherà domani a Fiume. La squadra, il CT Campagna e tutto lo staff sono rimasti entusiasti e colpiti dalla bellezza della nostra città, dalla gentilezza e allegria dei triestini e dal moderno impianto della piscina Bianchi che ci auguriamo diventi la nuova casa della Nazionale». Così afferma il sindaco Roberto Dipiazza sulla sua pagina Facebook in occasione della visita alla Nazionale di Pallanuoto che si sta allenando a Trieste.

«Siamo qui per tre giorni, in questa magnifica città, in questo splendido impianto con una grande ospitalità dell'amministrazione comunale e di tutta Trieste», ha affermato ancora Campagna. «Questo weekend -conclude il CT - giocheremo a Rieka contro le migliori formazioni del mondo e sarà quindi un bellissimo test per la squadra per capire le potenzialità per quest'anno ma anche in funzione delle Olimpiadi di Tokyo».