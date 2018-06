Triestina Calcio: a luglio il Selection Camp per le squadre nazionali

Giornate importanti quelle previste dal 9 al 12 luglio prossimi. Andrà infatti in scena il selection camp per le squadre nazionali rossoalabardate, riservato alle annate dal 2001 al 2004 e riguardante le formazioni che prenderanno parte ai prossimi campionati Giovanissimi, Allievi e Berretti Nazionali. Le giornate 9 e 10 luglio saranno riservate alle annate 2001 e 2002, mentre l'11 e 12 luglio sarà la volta dei nati nel 2003 e 2004.

Tutte le attività sportive quindi allenamenti, test atletici e le partite a tema avranno luogo sul terreno di gioco di Prosecco, il Centro Sportivo "Rouna". Tutti i ragazzi che parteciperanno al Selection Camp pernotteranno con pensione completa presso l'Hotel Sonia, Località Domio 47 a San Dorligo della Valle.

I nati nel 2001 e 2002 saranno attesi domenica 8 luglio entro le 16.30 presso l'Hotel Sonia per la registrazione e l'illustrazione del programma, stesse coordinate per i nati nel 2003 e 2004 con un'unica importante eccezione, dal momento che la data per presentarsi all'Hotel Sonia sarà martedì 10 luglio, sempre entro le 16.30.

Nel Selection Camp sarà compreso il trasporto andata e ritorno dall'albergo al terreno di gioco di Prosecco.

Per informazioni ed iscrizioni sono disponibili i numeri di telefono 040-830250 o 346-8253283, oppure la mail bruno@ustriestinacalcio1918.it .

PROGRAMMA-1-2