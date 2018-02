Sport: 2 atlete della Evinrude Atletica Muggia all'incontro nazionale "Ai confini delle Marche"

Evinrude Atletica Muggia ha ricevuto dal Fiduciario Tecnico Regionale la convocazione ufficiale di 2 atlete nella Rappresentativa Regionale FVG che parteciperà all incontro Nazionale per Rappresentative Regionali "Ai Confini con le Marche" che si terra' al Palaindoor di Ancona Sabato 3 Marzo.

Le atlete Giulia Biviano e Nicole Bellantuono faranno parte della Rappresentativa Regionale per la prima volta in assoluto. Nicole gareggerà nel Getto del Peso 3 kg e Giulia sui 200 metri indoor e in più fara parte della staffetta 4x200mt.

«Questa convocazione - rivela Evinrude Atletica in un post su Facebook - per la nostra società è motivo di orgoglio, di crescita, per noi istruttori un qualcosa che va aldilà della gratificazione ,del concetto di impegno e sacrificio, è per questo che siamo fieri di farvene parte integrante».