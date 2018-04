Telethon abbraccia la sedicesima Corri Trieste

Si terrà domenica 15 aprile (partenza ore 9:30) la sedicesima edizione della Corri Trieste. Organizzata dall’ASD Promorun, che fa capo a un grande runner qual è Michele Gamba (detentore del primato italiano sui 20 km su strada), quest’anno la manifestazione si svolgerà all’insegna della solidarietà. Bnl per Telethon “abbraccia” infatti la Family Run che mai come quest’anno corrisponderà al vero evento clou, cui verrà affiancata la corsa competitiva. Le iscrizioni si potranno effettuare da venerdì 13 aprile presso il modulo Seed Box installato in Piazza della Borsa e parte dei proventi sarà destinato a Telethon, alla ricerca, alla solidarietà. La kermesse avrà come scenario principale Piazza Unità d’Italia e il tracciato suggestivo di 5 km – da ripetere due volte per gli agonisti – inizierà da Scala Reale, toccherà Riva III Novembre, Piazza Duca degli Abruzzi, Largo Città di Santos, Porto Vecchio, passerà vicino al Magazzino 26 per poi arrivare su Viale Miramare ed infine fare ritorno all’arrivo presso Scala Reale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.corritrieste.it oppure sulla pagina Facebook Corri Trieste.