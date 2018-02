Trieste Ginnastica sempre sul podio: ottimi risultati ai Campionati regionali di ginnastica ritmica

Le atlete della Trieste Ginnastica si sono distinte nella seconda prova del Campionato Regionale di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica tenutasi domenica 11 febbraio al Palamare di Caorle (VE).

Nella categoria junior, due medaglie d’oro per Cecilia Spagna negli esercizi con il cerchio e con le clavette, mentre Michela Cattarini ha conquistato il primo posto nel nastro e il terzo nelle clavette. Silvia Fiore si è classificata seconda nell’esercizio con la palla e quarta invece alla fune. Medaglia d’argento anche per Aurora Moscati nella prova con il cerchio.



Ottimi risultati anche nella categoria senior, dove l’unica atleta della società in gara, Alice Stok, si è classificata seconda nel cerchio e terza nella fune.

Ora le atlete, allenate da Consuelo Manfreda e accompagnate in gara da Marta Pagot, parteciperanno alle gare interregionali, a Biella il prossimo 10 marzo, dove si confronteranno con atlete di Veneto, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna.