Triestina Calcio: una mattina di grande festa, in archivio il primo torneo delle affiliate

Le gelide raffiche di vento non hanno rovinato una festa del calcio per oltre duecento bimbi della categoria Pulcini in rappresentanza di sedici squadre, presenti questa mattina al "Rocco" per il primo torneo delle affiliate. L'evento organizzato dall'Unione con il contributo del Club Altura, è stato dedicato non solo alla cittadinanza visto l'ingresso gratuito allo stadio per gustarsi lo spettacolo, ma anche alla FIGC, in occasione dell'open day del centro tecnico di Coverciano previsto per il prossimo sabato.

Una moltitudine di giovanissimi calciatori ha regalato sorrisi, gol ed emozioni al pubblico presente, rendendo il "Rocco" un ideale palcoscenico lungo l'intero arco della mattinata, senza tralasciare il pranzo alle squadre al termine del torneo e lo spazio gastronomico sempre in funzione per gli spettatori durante tutta la manifestazione. Il carattere amichevole dell'evento ha permesso a tutti i bimbi di calcare il prato dello stadio, all'interno di una kermesse che vedeva quattro gironi da quattro squadre e partite della durata di venti minuti disputate tre alla volta in contemporanea, con il "Rocco" suddiviso in tre mini-campi da calcio.

Nel girone blu si sono fronteggiate Chiarbola Ponziana (5 punti), Montuzza (5 punti), Zaule Rabuiese (2 punti) e Turriaco (0 punti). Il gruppo verde ha visto invece scendere in campo U.F.M. (6 punti), FC Koper (3 punti), Club Altura (2 punti) e Primorje (un punto). Il terzo raggruppamento era il bianco, comprendente il Postojna (6 punti), il Montebello (3 punti), lo Zarja (2 punti) e il Team Affiliate (un punto). Il girone rosso infine, ha visto l'en plein per la Triestina Victory (6 punti), seguita da Udinese (4 punti), Pordenone (2 punti) e Muglia Fortitudo (0 punti).

Al termine del torneo e prima del pranzo di gruppo, tutte le squadre partecipanti hanno ricevuto un premio di partecipazione consegnato dai giocatori della prima squadra Finazzi, Libutti, Maesano e Pizzul, consistente in un trofeo, una sciarpa della Triestina e una muta di maglie d'allenamento dell'Unione, doveroso presente per ringraziare tutte le società intervenute a questo riuscito evento, rinnovando l'appuntamento già per la prossima edizione.