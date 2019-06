Sale la febbre per Triestina-Feralpi, attesi 9000 spettatori

Continua a salire la febbre per il big match Triestina-Feralpi Salò in programma questa sera allo stadio Nereo Rocco alle 20.30. Dopo la tutto sommato buona prestazione che la squadra di Pavanel ha disputato nella gara di andata, mettendo in mostra un ottimo primo tempo e calando vistosamente nella ripresa, la corsa al biglietto fa supporre che la casa dei rossoalabardati stasera sarà colorata di biancorosso.

I biglietti per la curva Furlan sono infatti andati esauriti, mentre ne restano ancora per la tribuna e la gradinata. La Triestina comunica che fino alle 13 rimane aperta la possibilità di acquistare il biglietto in prevendita sia in sede, nel gazebo in piazza della Borsa. Online invece la prevendita rimarrà aperta fino alle 18.

Per quanto riguarda la partita invece Pavanel scioglerà i dubbi sulla presenza di Malomo al fianco del rientrante Lambrughi. Nel caso il forte centrale di destra non dovesse farcela - non è ancora al massimo della condizione - a scendere in campo sarà Codromaz che mercoledì a Salò ha sfoderato un'ottima prestazione. Non si ipotizzano invece grandi cambi tra centrocampo e attacco rispetto alla partita di andata.