Triestina, Steffè è rossoalabardato

Riceviamo dalla Triestina e pubblichiamo.

U.S. Triestina Calcio comunicato di aver perfezionato in questi minuti l'ingaggio del calciatore Demetrio Steffè. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Trapani Calcio e si è legato alla causa alabardata con un contratto di un anno con opzione per il secondo.

Nato a Trieste il 30 luglio 1996, 178 cm di statura, Demetrio è un centrocampista centrale capace di ricoprire tutti i ruoli nel settore nevralgico del campo, potendo agire sia da mezz'ala destra che sinistra. Dopo aver mosso i primi passi con il San Giovanni, Steffè è entrato a far parte del settore giovanile dell'Unione, rimanendo in alabardato fino all'estate 2012 per poi essere acquistato dall'Inter. Dopo una stagione in maglia nerazzurra è passato in prestito al Chievo, dando un fondamentale contributo alla conquista dello storico Scudetto Primavera nel campionato 2013/2014. Rientrato all'Inter, nel 2014/2015 ha messo in bacheca il principale trofeo giovanile per club, conquistando il Torneo di Viareggio. La stagione 2015/2016 è stata quella del grande salto tra i professionisti, collezionando non ancora 20enne ben 24 presenze con la maglia del Savona (Serie C girone B) condite da una rete. L'annata 2016/2017 l'ha visto sempre in Serie C, indossando le casacche di Teramo (13 presenze) e Siena (14 presenze). Nell'ultimo campionato Demetrio ha militato nel Trapani, Serie C girone C, mettendo insieme 29 presenze suddivise tra campionato, Coppa Italia e Playoff. In carriera ha anche vestito 18 volte la maglia della Nazionale a livello giovanile, indossando la fascia di capitano con l'Under 16 allenata da Daniele Zoratto e disputando da protagonista il Mondiale Under 17, sempre con Zoratto nel ruolo di CT.

Non ancora 22enne ma già con una notevole esperienza in terza serie (80 presenze in totale), Demetrio è tornato dopo sei stagioni lontano dalla sua Trieste e dopo aver sostenuto le visite mediche, nel pomeriggio di ieri ha preso parte al primo allenamento del ritiro precampionato a Piancavallo assieme ai nuovi compagni.

BENTORNATO A CASA, DEMETRIO!