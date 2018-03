Triestina - Vicenza: da lunedì via alla prevendita

U.S. Triestina Calcio informa cheda lunedì 5 marzosarà attiva laprevenditaper la partita di campionatoTriestina-Vicenza, valida per la 29esima giornata del girone B di Serie C, in programma allo Stadio "Rocco" domenica 11 marzo con calcio d'inizio alle ore 16.30.

Info biglietti

I tifosi rossoalabardati non in possesso dell'abbonamento, potranno acquistare il biglietto recandosi insede societaria(Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, ingresso Varco 7, 3° piano, da lunedì 5 a venerdì 9 marzo con orario 9.00-13.00 / 15.00-19.00). Un'eventuale apertura della sede nella giornata di sabato 10 marzo sarà comunicata con opportuno preavviso.

In alternativa, i tagliandi saranno in vendita anche presso il Centro Coordinamento Triestina Club (Tribuna Colaussi, ingresso da Via dei Macelli), con orario d'apertura che verrà definito con successiva comunicazione entro l'apertura della prevendita.

Sarà possibile dotarsi del biglietto anche online sul sito www.diyticket.it acquistando il tagliando direttamente sul sito, con l'opzione "print at home" (stampa del biglietto a casa), oppure chiamando il numero 040-9896246 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 20) che permette di prenotare i biglietti e pagarli in tutti i bar, tabacchi, edicole SisalPay abilitati.

Prezzi

Tribuna centrale Pasinati: Intero - 20 euro, Ridotto - 18 euro, Cortesia - 4 euro

Tribuna laterale Pasinati: Intero - 18 euro, Ridotto - 16 euro, Cortesia - 3 euro

Curva Furlan: Intero - 13 euro, Ridotto - 11 euro, Cortesia - 2 euro

Info settore ospiti

U.S. Triestina Calcio informa che per i tifosi ospiti saranno messi a disposizione1200 tagliandi. La prevendita sarà attiva a partire da lunedì 5 marzo e chiuderà alle ore 19.00 di venerdì 9 marzo. Il giorno della partita la biglietteria ospiti rimarrà chiusa, non sarà quindi possibile acquistare biglietti.

Sarà possibile dotarsi del biglietto online sul sito https://www.diyticket.it acquistando il tagliando direttamente sul sito, con l'opzione "print at home" (stampa del biglietto a casa), oppure chiamando il numero 040-9896246 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 20) che permette di prenotare i biglietti e pagarli in tutti i bar, tabacchi, edicole SisalPay abilitati.

Per dotarsi del titolo d'accesso NON sarà necessario essere in possesso della Tessera del Tifoso. U.S. Triestina Calcio comunica inoltre che in base alla determinazione n.9/2018 del 28/02/2018 dell'ONMS (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive),i tifosi residenti nella regione Veneto potranno acquistare SOLO i tagliandi del settore ospiti con incedibilità del titolo d'accesso.

Prezzi

Biglietto intero: 13 euro

Biglietto ridotto (Donne, Over 65 (nati prima del 31/12/1952), minori dai 10 ai 17 anni, portatori di handicap con invalidità certificata inferiore al 75%) : 11 euro

Cortesia (Minori al di sotto dei 10 anni, portatori di handicap con invalidità certificata superiore al 75% (+ accompagnatore): 2 euro

Disposizioni tifosi ospiti

U.S. Triestina Calcio invita i sostenitori ospiti a recarsi a Trieste il giorno della partita conpullman organizzati, onde evitare di parcheggiare le proprie auto private lontano dallo stadio ed evitando quindi il rischio di danneggiamenti annessi. Per i pullman organizzati verrà riservata un'apposita area presidiataall'interno della quale potranno essere parcheggiati e stazionare durante la partita in tutta sicurezza. Si informano inoltre i tifosi ospiti che prima dell'arrivo nei pressi dello Stadio "Rocco", le Forze dell'Ordine effettueranno unprefiltraggio preventivo, al fine di garantire la sicurezza ed ottimizzando i tempi, permettendo così alla tifoseria ospite di entrare per tempo nel settore riservato. In tal senso, si invitano i sostenitori del Vicenza a raggiungere Trieste con il dovuto anticipo rispetto al calcio d'inizio.

Indicazioni stradali

L'autostrada termina alla barriera di Monfalcone - Lisert, pagato il pedaggio la strada diventa GVT (Grande Viabilità Triestina) proseguendo in tutto e per tutto uguale all'autostrada, solo senza pedaggio. Passata quindi la barriera di Monfalcone, l'uscita che i tifosi dovranno poi prendere è"Servola/Valmaura/Stadio" (25 km dopo la barriera di Monfalcone).Una volta presa l'uscita, il parcheggio del settore ospiti dista circa 300 metri. La rampa d'uscita è in discesa, una volta finita la discesa troveranno una rotonda alla quale devonoproseguire dritto. Immediatamente dopo, vedranno sulla destra unIper Famila, subito dopo il quale sempre sulla destra, troveranno l'ingresso del park ospiti all'interno del quale c'è poi l'accesso al settore loro riservato.

