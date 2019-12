Giornalisti battuti dai Veterani muggesani, a Borgo San Sergio il match all'insegna dell'amicizia

Sabato il Centro Sportivo Trieste Calcio ha ospitato la seconda edizione del Trofeo dell’Amicizia dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. Sul campo a 11 di Borgo San Sergio si sono affrontate la squadra dei Veterani Muggia e la rappresentativa dei giornalisti del Triveneto, presieduta da Gilberto Padovan. La partita, diretta dall’ex arbitro internazionale Fabio Baldas, è stata una vera e propria festa all'insegna dello sport.

Presente all'inizativa anche anche Matteo Contessa, vice presidente dell’Ussi del Friuli Venezia Giulia. Per la cronaca il Trofeo è stato vinto per 3 a 2 dai Veterani Muggia, guidati da Osvaldo Oldani. In rete due volte per i giornalisti Stefano Martorano, entrambe su rigore, e Macaluso, Neppi e Barzellato per i padroni di casa.