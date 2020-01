Pozzecco sorprende una fan durante un allenamento

E' stata una giornata speciale per Francesca, 19 anni di Matera, che è riuscita finalmente ad abbracciare il suo idolo Giammarco Pozzecco. La 19enne, l'8 dicembre scorso, "ha coronato il sogno di incontrare il suo idolo Pozzecco, incrociandolo all'esterno del palasport di Brindisi - si legge nel post di "La giornata tipo" -. Quel fugace incontro ha però lasciato qualcosa nel cuore del coach. I due sono rimasti in contatto, così, quando Gianmarco ha saputo che Francesca avrebbe passato alcuni giorni dai parenti in Sardegna, l'ha invitata all'allenamento di oggi della Dinamo. Il Poz si è presentato con alcuni gadget della squadra. Francesca con una bottiglia di Amaro Lucano. La solita genuinità e simpatia di Pozzecco sono una delle immagini più belle che il basket italiano possa dare".