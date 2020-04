Tra i primi 500 al mondo, Jan Sedmak approda agli Oscar dell'illustrazione

Un manifesto triestino approda agli Oscar mondiali dell'illustrazione. L'immagine è riferita all'edizione 2019 del Festival Approdi ed il tratto è quello del maestro Jan Sedmak, apprezzato artista e girovago degli stili che l'anno scorso aveva realizzato il "simbolo" della fortunata kermesse giuliana. I World Illustration Awards sono la punta di diamante di una tradizionale competizione nata poco meno di 50 anni fa per mano dell'Associazione degli Illustratori (AOI ndr) che oggi ha sede nella prestigiosa Somerset House di Londra, tra il Tamigi e lo Strand.

L'immagine di Sedmak è stata quindi selezionata tra le prime 500 a livelllo mondiale ed ora veleggia verso òla seconda fase della manifestazione. E' stato proprio Sedmak a darne notizia e a condividere la gioia per questo primo traguardo. "Vendo tanica di adrenalina" ha scritto il giovane triestino con un pizzico d'ironia. Rigorosamente "take away".