Benessere e bellezza, i benefici della bava di lumaca

La bava di lumaca è una sostanza prodotta dalle lumache molto utilizzata in medicina e cosmetica per le sue proprietà idratanti e lenitive. Si tratta, infatti, di una sostanza molto nutriente, ricca di vitamine, proteine e aminoacidi, possiamo definirla come un vero e proprio integratore multivitaminico per il benessere della nostra pelle.

Proprietà e benefici

Le proprietà e i benefici della bava di lumaca sono molteplici, tra queste ricordiamo:

Idratante: grazie ai mucopolisaccaridi , sostanze filmogene che hanno il potere di trattenere l'acqua sulla cute e assicurare un effetto idratante di lunga durata;

Cicatrizzante: per l'effetto combinato di alcune sostanze, quali collagene , allantoina e vitamine ;

Lenitiva: utile per gli arrossamenti dovuti all'esposizione prolungata al sole o al freddo;

Rigenerante e nutritiva: grazie alla forte presenza di vitamine e proteine ;

Antirughe: stimola la sintesi del collagene, dovuta all'azione dell' acido glicolico combinato con elastina , mucopolisaccaridi , vitamine e collagene ;

Anti-smagliature: per l'azione rigenerante di vitamine e proteine e a quella esfoliante dell'acido glicolico;

Efficace contro macchie e segni dell'acne: grazie alle proprietà leviganti, esfolianti e purificanti dell'acido glicolico.

Usi

La bava di lumaca ultimamente sta conoscendo una vera e propria riscoperta grazie al massiccio impiego fatto nella preparazione di numerosi prodotti per la pelle e per i capelli, oltre che in molti tipi di cosmetici. Inoltre, ha potenti proprietà antiossidanti, garantite dall'elevata concentrazione di vitamina E, che costituisce l'arma principale contro l'azione dannosa dei radicali liberi e l'invecchiamento cellulare. Sono sempre di più i cosmetici che impiegano questa sostanza, le aziende produttrici ne pubblicizzano soprattutto il potere antiage e rassodante. Inoltre, è stata accertata anche la sua azione regolatrice, secondo recenti studi, la bava di lumaca sarebbe in grado di normalizzare la produzione del sebo, tra i principali responsabili di inestetismi quali brufoli e punti neri. La bava di lumaca è in grado di migliorare anche l'aspetto della pelle secca e disidratata. La bava di lumaca è reperibile sotto forma di gel e creme e può essere applicata direttamente sulle aree del corpo da trattare, aumentandone l'assorbimento attraverso delicati massaggi. I prodotti dedicati ai capelli, invece, si basano su soluzioni create per migliorare l'elasticità, l'idratazione e lo spessore dei capelli secchi e sfibrati. In commercio sono presenti numerosi balsami e trattamenti rigeneranti che contengono la bava di lumaca tra gli ingredienti.

