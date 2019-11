Laringite: cause, sintomi e rimedi naturali

La laringite è un'infiammazione della laringe e delle corde vocali presenti in essa. Può essere definita acuta o cronica:

viene definita acuta quando dura meno di 3 settimane e non determina alcuna alterazione anatomica permanente della laringe;

è definita cronica quando dura più di 3 settimane e si associa a modificazioni anatomiche permanenti delle strutture laringee.

Cause

Le cause di laringite possono essere molteplici. Ad esempio, la forma acuta può essere provocata da infezioni virali, batteriche o fungine, oppure da un uso eccessivo delle corde vocali. La forma cronica, invece, è generalmente dovuta all'inalazione di sostanze irritanti come il fumo di sigaretta, alla malattia da reflusso gastroesofageo o alla sinusite cronica.

Sintomi

Questo disturbo causa la raccolta di essudato infiammatorio nella mucosa con il conseguente gonfiore e sensazione di soffocamento, oppure un'alterazione della motilità e della vibrazione delle corde vocali che causa raucedine o abbassamento della voce. Tra i sintomi più comuni ricordiamo anche la difficoltà a respirare, mal di gola, dolore all’orecchio quando si deglutisce e tosse.

Rimedi naturali

Se non è strettamente necessario e la laringite è ancora in fase acuta, possiamo evitare l'utilizzo di farmaci (antibiotici), e optare per rimedi naturali in grado di alleviare il disturbo. Ecco alcuni consigli utili: