Ragno violino, quali sono i sintomi e come comportarsi nel caso di morso

Il ragno violino, o Loxosceles rufescens, è chiamato così proprio per la caratteristica macchia a forma di violino che ha sul corpo. Si tratta di un insetto di piccole dimensioni (tra i 7 e i 10 millimetri) di colore marrone, tendente al giallognolo. Normalmente è possibile trovarlo nei luoghi appartati e protetti, come per esempio i solai o le scarpe. Può anche accadere che il ragno si rifugi in casa e si nasconda all'interno di piccole crepe nel muro, fra le pietre, dietro ai battiscopa, sotto a mobili o scatoloni, oppure, come già accennato, all'interno di scarpe, indumenti o biancheria per la casa, come guanti, calze, lenzuola.

La sua stagione ideale è quella estiva, più calda ed afosa. Non si tratta di un insetto aggressivo, al contrario parliamo di un ragno che ha paura dell'essere umano, nella gran parte dei casi, infatti, chi viene sottoposto al suo morso è perchè "subisce" la difesa dell'insetto, che si sente per qualche motivo attaccato (come può accadere quando andiamo a cercare alcuni degli indumenti sopra indicati).

Il morso

Il suo morso, che è indolore ma al contempo molto velenoso, è difficile da percepire, i primi sintomi compaiono solamente dopo qualche ora o addirittura entro due giorni dalla puntura. I possibili sintomi possono essere irritazione, arrossamento, gonfiore, comparsa di eritemi, bruciore e formicolio, prurito, dolore di tipo urente, diminuzione della sensibilità nell'area colpita, febbre alta, nausea e vomito, brividi, mialgia e artralgia, mal di testa, emolisi e trombocitopenia. Nei casi in cui compaiano gli ultimi sintomi è meglio dirigersi verso una struttura ospedaliera per ricevere tutte le cure del caso (farmaci analgesici, oppioidi, farmaci corticosteroidi, antistaminici, trattamento chirurgico per rimuovere l'area necrotica).

Cosa fare in caso di morso

lavare la ferita con acqua e sapone;

non applicare disinfettanti aggressivi;

comprimere l'area morsa e, se sono coinvolti arti, mantenerli sollevati;

evitare di incidere sul sito dove è presente il morso;

prestare attenzione alla comparsa di qualunque altro sintomo;

se i sintomi persistono, consultare un medico per la somministrazione di farmaci.

Come prevenire il morso