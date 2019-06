Arredamento, le tendenze più in voga del 2019

Tante volte ci siamo soffermati su diversi stili di arredamento, da quello ecosostenibile allo shabby chic, sono molteplici, infatti, le scelte che possiamo adottare per abbellire e personalizzare la nostra casa. Ma se vogliamo rimanere in linea con la moda del momento quali sono le scelte da fare? Sono tante le novità che caratterizzano le tendenze di arredamento 2019. A questo proposito, vi proponiamo una guida per scoprire come progettare una casa perfettamente in voga con le ultime tendenze.

Materiali

Ogni casa rispecchia il suo proprietario, dai mobili ai colori, dai dettagli funzionali a quelli prettamente estetici, essa esprime le scelte e lo stile e di vita di chi vi dimora. Queste scelte, però, seppur guidate prima di tutto dal gusto personale, sono spesso influenzate, anche, dagli stili di arredamento più trendy del momento. Attualmente, tra i materiali più in voga per arredare casa ricordiamo il legno, che richiama un design rustico sempre di tendenza, o degli elementi in vetro dallo stile minimal, o ancora dettagli dorati dal sapore retrò ma di grande classe ed eleganza.

Stile minimal

La tendenza al minimalismo, già emersa l'anno passato, si conferma anche per questa stagione. Essenzialità è la parola d'ordine, molto utilizzate, quindi, le forme squadrate e i motivi geometrici. Un divano dallo stile minimale, ad esempio, dovrà essere comodo e funzionale e non più finalizzato a rispondere a esigenze di natura prettamente estetica.

Addio ai colori pastello

Dopo la ribalta dei colori pastello, i colori che fanno da padrone nel 2019 sono il giallo limone, il blu elettrico, il verde scuro e il rosso intenso. Toni accesi capaci di dare un tocco di vivacità agli ambienti e di mitigare il minimalismo dominante.

Stili di arredamento 2019

Come già detto, i trend d’arredo confermano la predominanza del design minimale. Forme squadrate, motivi geometrici, finiture essenziali, sono le principali caratteristiche. Ma un altro fra gli stili di arredamento 2019 predominanti, apparentemente in contrasto con l’essenzialità del precedente, è il retrò deluxe, caratterizzato da pezzi di modernariato, materiali eleganti come il marmo e tessuti nobili come il velluto. Altro trend del momento è lo stile industriale, caratterizzato da materiali come ferro, pietra e legno impiegati in chiave moderna, in abbinamento all’utilizzo di oggetti di recupero e all’insegna del riciclo creativo.

