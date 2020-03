Arredamento e accessori: i colori della primavera in casa

La primavera porta sempre con sé il desiderio di novità e leggerezza anche dentro casa. Non è necessario spendere cifre esagerate per fare qualche piccolo cambiamento, con un po’ di creatività e, soprattutto, con l'uso corretto dei colori, è possibile rendere l'ambiente più fresco e luminoso, basta davvero poco. Avevamo già dato qualche consiglio sul tipo di arredamento ideale in primavera, oggi, però, ci soffermiamo in particolare sulla scelta dei colori, che, in questa stagione, svolgono un ruolo fondamentale.

Cominciate dagli accessori: tende, lenzuola, asciugamani, tovaglie, tappeti, copridivani e cuscini. Archiviamo i colori scuri e facciamo posto a quelli chiari e alle fantasie colorate. Riponete nell’armadio le coperte di lana e sostituitele con coperte colorate di tessuto leggero. La stessa cosa vale per tutti gli elementi d’arredo che richiamano l’inverno, come il finto pelo e le decorazioni invernali. Tirate fuori gli oggetti e i complementi d’arredo colorati che avevate conservato e acquistate piante fiorite.

Ma quali colori scegliere? Ecco 5 tonalità che portano la primavera nell'anima e negli ambienti:

Verde: il colore della natura per antonomasia, il verde è il colore perfetto per far entrare la primavera in casa.

Giallo: per illuminare il vostro salotto o la cucina, il giallo è il colore ideale per favorire creatività e concentrazione al tempo stesso.

Rosso: un colore caldo ma allo stesso tempo energico, il rosso è il colore perfetto per dare energia, portare vitalità e illuminare la casa.

Rosa: una morbida tonalità di rosa che si abbina bene a tinte pastello e ai colori tipicamente primaverili. Adatto per il soggiorno, ma anche per gli altri ambienti, è l’ideale per decorare la casa in modo elegante e delicato. Come la primavera, il rosa è il colore che trasmette serenità e tranquillità. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.