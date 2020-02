Curare le piante con l'arrivo della primavera, consigli utili

Quando la primavera inizia ad avvicinarsi è importante eseguire dei piccoli lavori per preparare le nostre piante da appartamento e quelle da balcone alla nuova stagione. Marzo si avvicina, ecco allora alcuni consigli utili per far fiorire e rendere un tripudio di colori la vostra casa o il vostro terrazzo.

I consigli

Per prima cosa, se non ci avete già pensato in autunno, prima che inizi la primavera è importante potare le piante che ne hanno necessità. Eliminate, dunque, le parti secche o poco rigogliose delle vostre piante, in modo da favorire nuovi germogli. Alcune piante in vaso, poi, hanno bisogno di essere rinvasate per poter crescere e svilupparsi meglio. La rinvasatura è un'operazione che va fatta, appunto, o in autunno o alla fine dell’inverno, prima che la pianta riprenda la sua attività vegetativa.

Annaffiatura

Se durante l’inverno le piante in casa hanno bisogno di meno acqua, al contrario, con l’approssimarsi della primavera è bene iniziare ad annaffiarle un po' di più per aiutarle a vivere bene la fase di risveglio. Oltre all’acqua è bene, anche, utilizzare un po’ di fertilizzante (ovviamente quello più adatto alla pianta in questione) per promuovere lo sviluppo primaverile di nuove foglie e fiori.

E in giardino?

Se in giardino avete un impianto di irrigazione, è il momento di verificare il suo funzionamento. Per chi, invece, ha allestito piccole serre e ripari per le piante che soffrono il freddo, è il momento giusto per eliminarle e far respirare le piante.

Quali piante?

Le piante più adatte a decorare il balcone di fine inverno sono le primule, le viole e tutte le bulbose che fioriscono in questo periodo come gli anemoni e i giacinti perché non temono il freddo.