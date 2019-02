Bolzonello: "Il Giorno del ricordo deve essere indirizzato ai giovani"

«Oggi si ricordano i morti e l'Esodo giuliano-dalmata: fare opera di memoria, verità e rispetto deve essere anche il compito delle istituzioni. Un ruolo che in questi anni non è mai mancato e sul quale da parte nostra c’è sempre stata assoluta chiarezza». A dirlo è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo.

«Le orribili sofferenze patite sul confine orientale al termine della Seconda guerra mondiale, le tragiche vicende delle delle foibe e dell’Esodo non devono essere dimenticate né negate. Per questo, il senso del Giorno del Ricordo deve essere indirizzato soprattutto ai giovani con il prezioso intervento della scuola e di ogni presidio educativo affinché ne abbiano coscienza e conoscenza, e la diffondano. Anche per le istituzioni politiche tutte, questo sia un dovere da adempiere, in obbedienza alla legge dello Stato e alla legge morale».