Accampamento rom a Muggia, Polidori: "Tutto risolto, grazie sindaco Marzi" (VIDEO)

Dopo aver segnalato l'accampamento a Muggia in molo Ballotta, il vicesindaco Polidori torna sul posto e documenta con un video che la famiglia non è più accamapata nella zona. "Rimangono dei rifiuti: i resti di un faloò, delle ciabatte, un pallone, dei vestiti, ma ne complesso direi che il problema è stato risolto: grazie, sindaco Marzi".

Sulla famiglia Rom il vicesindaco commenta: "Sono andati non so dove, spero che i bimbi siano stati accolti in qualche struttura perchè vivere in queste condizioni era assolutamente vergognoso. Era vergognoso che una cittadina come Muggia avesse come biglietto da visita un accampamento con otto persone tra cui bambini e minori, 15 enni, 13 enni e un bambino di neanche 2 anni. Dò atto al sindaco della buona volontà, magari è stata una distrazione, a volte non si sa che cosa succede nella propria città".

La replica di ICS: "Hanno lasciato accoglienza senza spiegazione. Polidori getta discredito su Ics"