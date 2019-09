Infortunio sul Carso: soccorso 29enne sul torrente Rosandra

Un giovane sloveno si infortuna sul torrente Rosandra e viene recuperato in serata dal il Soccorso Alpino e speleologico in collaborazione coi Vigili del fuoco. Si sono concluse ieri, intorno alle 22, le operazioni per il salvataggio dell'uomo: J. P., 29enne, residente nei dintorni di Capodistria, che si è procurato una frattura alla gamba mentre si trovava nei pressi della cascata del torrente Rosandra assieme ad un amico. È stato quest'ultimo a chiamare i soccorsi alle 18.50. Per recuperare il ferito, di corporatura importante, i cinque tecnici del Soccorso Alpino hanno attrezzato il percorso dall'alto issandolo con le corde per centoventi metri fino al sentiero soprastante e poi per dieci minuti a piedi lungo lo stesso sentiero fino alla strada dove attendeva il personale del 118 con l'ambulanza. Consegnato ai sanitari, l'uomo è stato portato all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

