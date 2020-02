Coronavirus: un caso sospetto a Monfalcone, ma il test è negativo

Aggiornamento delle 11:15: Il paziente è risultato negativo al test

Un caso sospetto di Coronavirus a Monfalcone: è stata ricoverata questa notte all'ospedale di San Polo una persona che presenterebbe sintomi compatibili con un'infezione da Covid 19. Stando a quanto si apprende, il paziente sarebbe ricoverato in terapia intensiva ed è stato prelevato il tampone per verificare l'eventuale positività. Sempre a Monfalcone era stato attivato il protocollo di autoisolamento per una donna di origine cinese, tornata dalla Cina il 17 febbraio. In seguito le analisi su di lei avevano dato esito negativo.