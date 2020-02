"Estranea al giro di prostituzione", riapre uno dei centri massaggi chiusi a Monfalcone

Riapre il Centro Massaggi cinese di via Galilei a Monfalcone, chiuso circa una settimana fa dalla Polizia Locale. Lo riporta Teleantenna: il provvedimento era stato eseguito dalla Polizia Locale a seguito di un'indagine che aveva coinvoltro altri cinque centri, ma nel caso di via Galilei la titolare non sarebbe coinvolta nel presunto giro di prostituzione, motivo per cui potrà riprendere l'attività tra qualche giorno. I suoi avvocati informano che l'esercizio era stato chiuso per piccole inadempienze burocratiche e che la donna, con gli eventuali fatti di prostituzione avrebbe in comune il solo fatto di essere cinese. Già pronta l’opposizione all’ ordinanza del Sindaco che ne ha disposta la chiusura, alla quale seguirà una richiesta di risarcimento danni. In una nota stampa, i legali dichiarano di non capire "perché la Polizia Locale e l’intera Amministrazione Comunale facciano la guerra a chi lavora onestamente, solo perché straniero" e che l'imprenditrice "si è vista collegata, anche dalla Sindaca, ad una vicenda di presunta prostituzione, della quale non sa nulla e della quale la Magistratura non la ha minimamente accusata".