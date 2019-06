Maltrattamenti sui bambini, CGIL FP: "No alle telecamere nelle scuole"

Interviene la CGIL FP sul recente caso di maltrattamenti sui bambini da parte di tre educatrici. In particolare Serena Miniussi, della segreteria provinciale, esprime "sdegno e rabbia per questi fatti gravi che colpiscono la parte più vulnerabile della nostra comunità, i nostri piccoli. Episodi di questo genere, doverosamente giunti a giudizio, rischiano di minare nelle famiglie e nell'opinione pubblica la fiducia ed il patto educativo che è l'essenza stessa dei servizi educativi".

Le telecamere

Secondo Miniussi "Da più parti si invoca la necessità di dotare i servizi educativi di telecamere. Si parla di «videocamere a circuito chiuso» le cui registrazioni saranno «visibili, dopo denuncia, solo dalle forze di polizia» e siamo convinti che questa è una soluzione semplicistica, una tecnica che mette una pezza “a posteriori” e che non risolve un problema dove c'è, né lo previene, lo riprende a cose fatte. I nostri lavoratori non hanno nulla da nascondere, qui non si parla di temere o meno le telecamere, ma il rimedio del “grande fratello” rischia solo di aumentare un clima di generale diffidenza verso i servizi educativi e compromettere il fondante rapporto di fiducia ed alleanza educativa con le famiglie".

La prevenzione

La linea sostenuta dall'esponente del sindacato è quella della prevenzione: "Si pensi ad esempio a rafforzare il rapporto numerico educatore bambino e le tempestive supplenze, si accetti la proposta di aumentare il numero dei coordinatori pedagogici per consolidare i percorsi di equipe, per garantire le condizioni di confronto, verifica, controllo e coordinamento, per dar voce e valore alla professionalità di una categoria che è risorsa e pone attenzione alle continue e complesse necessità di un'utenza sensibile primo specchio di una società in continuo mutamento".