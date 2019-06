Crollo Gorizia: il cordoglio dal mondo della politica

La scioccante notizia del crollo di una palazzina in via XX Settembre a Gorizia sta sollevando le prime reazioni nel mondo della politica, in particolare in Consiglio regionale. Al momento i Vigili del fuoco di Gorizia, Trieste, udine e Pordenone hanno estratto dalle macerie due vittime, ancora si sta cercando un terzo disperso. Durante la 76esima seduta del Consiglio regionale il presidente Piero Mauro Zanin e il presidente della Giunta Massimiliano Fedriga hanno chiesto ai presenti un minuto di silenzio.

Diego Bernardis (Lega)

Così ha dichiarato in una nota il Presidente delle V Commissione Diego Bernardis (Lega): “In momenti come questi occorre stringersi attorno ai familiari delle vittime e far sentire loro che tutta la comunità è al loro fianco. Tragedie come queste non hanno spiegazione, soprattutto considerando che nel 2019 non è accettabile perdere la vita in questo modo”. “Appena ho appreso la tragica notizia - continua Bernardis - ho da subito chiesto al Presidente Fedriga di poter esprimere la vicinanza del Consiglio regionale alla cittadinanza di Gorizia, fortemente turbata per questa tristissima vicenda. Personalmente, oltre a rivolgere un pensiero ed una preghiera alle vittime e ai loro cari, sento di voler esprimere il mio profondo senso di gratitudine per i soccorritori e le forze dell’ordine che, fin dalle prime luci dell’alba, stanno lavorando per recuperare i corpi delle vittime, mettere in sicurezza l’area e cercare eventuali superstiti”.

Moretti e Bolzonello (PD)

Anche il capogruppo e il vicecapogruppo del Pd, Sergio Bolzonello e Diego Moretti esprimono un pensiero per il gravissimo fatto di cronaca: «Ci rattrista il grave fatto accaduto a Gorizia, si tratta di un duro colpo per tutta la comunità. Anche il gruppo consiliare regionale del Pd esprime cordoglio e si stringe idealmente attorno ai parenti delle vittime».