Coronavirus, i numeri aggiornati: un ricovero, 13 contagi e 306 tamponi

Dall'ultimo caso di contagio, attualmente risultano ferme a 13 le persone risultate positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia: 8 a Udine, tre a Trieste e due a Gorizia. A questo si aggiunge un ulteriore caso dubbio per il quale sono in corso ulteriori approfondimenti. L'aggiornamento arriva direttamente dall'assessore alla Sanità Riccardo Riccardi che ha informato il Consiglio regionale nella mattinata di oggi 3 marzo sull'evoluzione della situazione legata al Coronavirus e "sulle azioni avviate per prevenire e contenere il contagio".

Tra le persone affette dal virus, solo una di queste persone è ricoverata, in condizioni non gravi, nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Udine: tutte le altre sono in quarantena domiciliare. In tutto, ad oggi i tamponi effettuati sono 306, 193 le persone in contumacia domicilare e 48 in attesa di esito. Le persone in contumacia domiciliare sono 23 a Pordenone, 33 a Trieste, 48 a Gorizia e 92 a Udine.

I ceppi

Il caso emerso ieri sera è collegato a un convegno che si è svolto a Milano. Con questo salgono a tre i focolai identificati in regione, insieme al convegno di ingegneria agraria che si è svolto all'Università di Udine e al caso dell'uomo che ha fatto visita a un parente all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.