Coronavirus, sanzioni in leggera crescita: 23 nella giornata di ieri

Sono stati 23 i sanzionati nella giornata di ieri, sabato 28 marzo, per non aver rispettato le disposizioni del decreto anti contagio. Oltre a questi, su 852 persone controllate in 24 ore, non ci sono state denunce per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Lo rileva la prefettura sommando i dati provenienti dalle varie forze dell'ordine a Trieste.

Notiamo un leggero aumento di casi rispetto alla giornata precedente (18 sanzioni e una denuncia per false dichiarazioni), ma bisogna precisare che sono state controllate molte più persone (circa 200 in più rispetto a venerdì). Da rilevare anche la forte diminuzione rispetto alle sanzioni giornaliere nel periodo precedente alla "stretta" del governo (nessuna denuncia penale ma sanzioni fino a migliaia di euro). Lunedì 23, infatti, i denunciati in un giorno erano stati 50, cifra in linea con il weekend precedente.

Subito dopo si è registrata una forte diminuzione, anche dovuta al maltempo, ora le cifre sono in rialzo ma comunque dimezzate rispetto alla media precedente all'inasprimento delle pene. Incoraggiante il dato anche a confronto con la media totale: dall'11 marzo più o meno il 5% delle persone controllate è stato punito dalla legge per inosservanza del decreto. In totale, in 18 giorni sono state controllate 11533 persone e sanzionate solo 558. 47, invece i denunciati per falsa dichiarazione.