Controlli alle frontiere per Coronavirus, governo pronto a riunione con i paesi confinanti

Riprisintare i controlli alle frontiere a causa dell'allarme per il Coronavirus è una strada che, nonostante la sua "praticabilità giuridica", non ha una "sostenibilità pratica, né efficacia cautelativa". A sostenerlo, come riporta l'Ansa, è la Protezione Civile che nel corso della giornata di oggi ha partecipato ad una riunione con il premier Giuseppe Conte, i ministri dell'esecutivo giallo-rosso ed alcuni governatori in telecollegamento.

Numerosi presidenti di regione hanno rivolto le loro preoccupazioni in merito alla mobilità dei cittadini italiani pendolari transfrontalieri. Il Governo, conclude l'Ansa, "ha proposto una riunione con i ministri della Salute dei Paesi confinanti con l'obiettivo di arrivare a condividere linee d'azione comuni".