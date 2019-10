Croazia pronta ad entrare nell'area Schengen

La Croazia è pronta. Dopo un processo di valutazione durato quattro anni, la Commissione Ue ha dato il via libera all’ingresso nell’area Schengen. Come riportato dall'Ansa, Bruxelles ritiene che Zagabria abbia "adottato tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle condizioni per la piena applicazione delle norme e degli standard di Schengen".

La decisione sull'ingresso dovrà ora essere approvata da Consiglio europeo.