Foibe, Salvini: "Sottoterra ci sono la carne, il sudore e le lacrime"

"Conto di portare la vostra forza, la forza di chi per anni ha combattutto contro il silenzio, l'ignoranza, l'ipocrisia. Sotto questa terra c'è la carne, c'è il sudore, c'è la polvere. Ci sono le lacrime. Sono contento che ci siano ragazzi che uniscono il paese da Nord a Sud in nome del rispetto, della memoria per costruire un futuro migliore e farò tutto quello che è nelle mie possibilità di vicepresidente del Consiglio perchè su tutti i banchi di tutte le scuole la storia italiana non si fermi, non ci siano morti dimenticati, non ci siano stragi dimenticate, e per questo faccio affidamento su insegnanti, su donne, su uomini, su educatori liberi che portino in classe il passato perchè il futuro non riproponga mai orrori simili."

Qui il discorso completo: