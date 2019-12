Ruba vestiti all'Oviesse di viale XX Settembre: denunciata 30enne

Denunciata per furto dopo aver tentato di sottrarre dei vestiti da Oviesse in viale XX Settembre: è successo ieri pomeriggio (23 dicembre) a una cittadina senegalese, A.D., nata nel 1990 e residente a San Donà di Piave. La donna ha nascosto diversi indumenti femminili in una borsa e ha indossato un paio di scarpe e una giacca, per poi tentare di guadagnare l'uscita. Il suo comprtamento è stato notato da un’addetta alla vigilanza, che l’ha fermata una volta superate la casse e la barriera antitaccheggio. La merce, per un valore di 70 euro, è stata recuperata e, dopo le formalità di rito, è scattata la denuncia.