Goran Dragic ha incontrato il piccolo Kris a Los Angeles

Giornata ricca di emozioni per il piccolo Kris Zudich, il bimbo di Capodistria affetto da atrofia spinale di tipo 1, che ieri ha incontrato la stella della pallacanestro slovena, Goran Dragic. Come riportato dal Primorski, il campione della Miami Heat si trovava a Los Angeles per una partita allo Staples Center. Su invito dei Los Angeles Clippers e la collaborazione dell'ambasciata slovena negli Stati Uniti, Dragic ha incontrato diversi bambini sloveni, tra cui il giovane Kris.

Kris, grazie alla solidarietà e l'aiuto di tutta la Slovenia, il 21 novembre ha preso il farmaco necessario per la cura presso la UCLA University Clinic di Los Angeles. Gli effetti della terapia dovrebbero essere rapidi.