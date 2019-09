Gusti di frontiera, tra gli stand spunta l'Amaro del Duce

In via Oberdan, tra le bancarelle di Gusti di frontiera a Gorizia, c'è anche un angolo dedicato all'"Amaro del Duce" e alle "Bollicine del Duce".

Il bancone espone diverse bottiglie, un roll up e un cartellone informativo in cui si legge: "L'Amaro del Duce nasce da un'idea originale ed unica di Polegato e Lunardelli per rimarcare ed esaltare il marchio Italiano ed il "Prodotto in Italia", e chi non è più rappresentativo di Benito Mussolini chiamato il DUCE!"