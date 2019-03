Inaugurato il più grande traghetto merci tra Trieste e Turchia

Può imbarcare fino a 450 semirimorchi rispetto agli standard di 200/280, è lunga unga 237,4 metri, ha una stazza lorda di 6045 tonnellate e può raggiungere i 21 nodi di velocità. Questi i numeri della nuova motonave "Ephesus Seaways": consegnata il 31 gennaio scorso all'armatore DFDS: il più grande traghetto merci che sia approdato al Terminal Ro/Ro del Porto di Trieste.

Come dichiara Ansa, la nave ha anche una capacità quasi doppia rispetto alle altre Ro/Ro che percorrono l'Autostrada del mare Trieste-Turchia, e ieri a bordo si è svolta al Samer Seaports Terminal la tradizionale cerimonia di benvenuto per il viaggio inaugurale. Grazie a una particolare disposizione interna dei ponti e delle tre rampe di accesso, l'imbarcazione permette di ridurre in maniera considerevole i tempi di carico e scarico. Infine, è equipaggiata con sistemi antinquinanti per ridurre le emissioni.