Kipre, il Gruppo punta ad uscire dalla crisi

Depositato il ricorso con le linee guida del piano di ristrutturazione del debito ed evidenza delle negoziazioni e dei preaccordi intervenuti. L’operazione è finalizzata a dotare il gruppo delle risorse necessarie per l’uscita dalla situazione di crisi, preservando in prospettiva i livelli occupazionali, per il rilancio e per la fase di sviluppo.