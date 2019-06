Arrestato il presunto aggressore delle guardie giurate sul bus

Dopo la violenta lite tra due guardie giurate e un giovane straniero senza biglietto, avvenuta venerdi 21 giugno, è stato arrestato oggi il presunto aggressore che si sarebbe ribellato ai controlli dei due vigilanti. In seguito alla colluttazione i due avrebbero riportato lesioni, rispettivamente a un ginocchio e a una gamba, con una prognosi di 25 e 30 giorni (come dichiarato da fonti Italpol).

Oggi la svolta: alle 16.30 circa una guardia giurata ha individuato il presunto colpevole e ha chiamato immediatamente la Polizia, che è riuscita a trarre in arresto il ragazzo. La questura esaminerà i filmati delle telecamere di sorveglianza all’interno del mezzo pubblico per chiarire la dinamica dell’episodio. Notizia in aggiornamento.