Mascherine per le famiglie triestine, in distribuzione altre 56 mila

E' partito oggi dalla sede della Protezione civile regionale di Palmanova alla volta di Trieste un carico di 56.122 mascherine, che saranno recapitate alla popolazione del capoluogo giuliano nell'ambito dell'iniziativa, partita lo scorso mese, finalizzata a dotare tutti i nuclei familiari del Friuli Venezia Giulia di questi dispositivi di protezione. A renderlo noto è un comunicato dell'assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi che ha annunciato la partenza di un altro carico verso Trieste, in programma la prossima settimana.

Le mascherine, ha sottolineato Riccardi, sono "lavabili fino a 20 volte e quindi riutilizzabili per 40 giorni. Questi dispositivi, prodotti da aziende regionali e acquistati dalla Protezione civile Fvg, hanno un grado di filtrazione di 5 micron per contenere le particelle salivali e ridurre in questo modo la diffusione del contagio da Coronavirus".

Nelle scorse settimane in tanti a Trieste avevano lamentato il mancato arrivo dei dispositivi di protezione individuale nelle cassette della posta. Dopo una prima fase e successivamente all'ordinanza firmata dal governatore Massimiliano Fedriga sull'obbligo di proteggere naso e bocca in occasione dell'uscita dalla propria abitazione, il modello di distribuzione era stato rivisto ed era stato introdotto il modello in base al nucleo famigliare e non più a persona.